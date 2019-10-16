Haberler » Güncel » Vali Bilmez şehit Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti

Vali Bilmez şehit Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, 31 Mayıs 2019 tarihinde Edremit ilçesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti.

16.10.2019 18:43Vali Bilmez şehit Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, 31 Mayıs 2019 tarihinde Edremit ilçesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte 31 Mayıs 2019 tarihinde Edremit ilçesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu'nun ailesini ziyaret etti. Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehidin ailesi ve bebeği Yiğit ile yakından ilgilendi. Ziyarette şehit Karakuzu'nun eşi Meliha Karakuzu'ya Vali Mehmet Emin Bilmez şehadet belgesi ile Türk Bayrağı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ise hizmet anısına plaket verdi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:40 Denizli'de sopayla dövülen köpek koruma altına alındı
20:40 Rusya, ülkenin güneyine yeni füze savunma sistemleri yerleştirdi
20:40 Ümraniye'de cila atölyesi alev alev yandı
20:40 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
20:36 Antalya'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
20:36 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok"
20:34 ÇOMÜ'den eski TBMM Başkanı Kahraman'a fahri doktora
16.10.2019 20:41:55