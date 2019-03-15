Vali Bilmez, Tuşba İlçesinde Görevli Muhtarlarla Toplantı Yaptı

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba İlçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.İskele Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan Vali Bilmez, bundan sonra sık sık muhtarlarla bir araya geleceklerini söyledi. Muhtarlara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Vali Bilmez, "Buradaki toplantımızın amacı sohbet etmek ve yapılan yatırımları, hizmetleri masaya yatırmaktır. Muhtarların mahallelerinde, köylerinde en ücra yerleşim merkezlerinde devletin temsilcisidir. Ayrıca vatandaş tarafından seçildiği için de vatandaşın temsilcisi, kanaat önderi, gibi birçok konuda taraftır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği önemi de hatırlatan Vali Bilmez, "Muhtarların sosyal hakları çok iyi bir konuma getirildi. İçişleri Bakanlığı'nda Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyelerinde de bu daire aktif hale getirildi. Muhtarların sorunlarıyla direkt olarak ilgileniliyor. En küçük bir talep, sorun anında cevap buluyor. Bugün de yaptığımız toplantıda birçok yatırımcı kurum temsilcisi ve Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili daire başkanları hazır bulunuyor. Biz hizmet için varız. Sizlerde devletinize, şehrinize, milletinize sahip çıkın. Tuşba sonradan kurulan ve hızla gelişen büyüyen bir ilçe. Bizler ilçemizin gelişimine katkı sunmalıyız. Burada huzur ve güven ortamı sağlamamız gerekir. Terörle mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edildi. İnşallah terör artık etkisini kaybetti. Yapacağımız çalışmalarla burada ekonomik olarak ta kalkınma yaşanacak ve başta işsizlik olmak üzere sorunlarımız kısa zamanda çözülecek" şeklinde konuştu.Vali Bilmez, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek sorunlarını ve taleplerini dinledi.Toplantıya, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kamu kuruluşları müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili daire başkanları da katıldı. - VAN