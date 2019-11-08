Haberler » Güncel » Vali Bilmez, Van Kültür Evi'nin açılışını yaptı - Haber

Vali Bilmez, Van Kültür Evi'nin açılışını yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Feqiye Teyran Kültür Sanat Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan Van Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

08.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:09 Vali Bilmez, Van Kültür Evi'nin açılışını yaptı
Valisi Mehmet Emin Bilmez, Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesinde kurulan Van Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bir iş merkezinde törenle açılan kültür evinin açılış kurdelesini kesen Vali Mehmet Emin Bilmez, bölgenin kültürünü yaşatmak için açılan bu müessesenin önemli olduğunu söyledi. Feqiye Teyran'ın tarihimizde çok önemli bir fikir insanı olarak yer ettiğini belirten Vali Bilmez, "Feqiye Teyran bu bölgede yaşamış bir tasavvuf, bir halk şairi, bir folklor şairi, aynı zamanda iyi bir romancıdır. Kürtçeyi çok güzel ve sade kullanabilen, devrinin en iyi şair ve yazarlarından biridir. Feqiye Teyran, savunduğu fikirlerle hep insanlarımızın birliğini, beraberliğini, kardeşliğini savunmuştur. İnsanlara hep iyiliği teşvik etmiştir. Sadece insanlarla değil, suyla da konuşmuş, suyu da konuşturtmuş, kuşları da konuşturtmuştur. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan bütün canlılarla irtibat kurmuş bir erenimiz, ozanımızdır. Onun için Van'ın kültüründe Feqiye Teyran gibi, Fehim Arvasi gibi bizi birleştiren değerlerimiz hep olmuştur. İnşallah bundan sonrada olacaktır. Van çevresine hem ilmi anlamda, hem kültürel anlamda, hem sosyal ekonomik anlamda ışık saçmıştır. İnşallah bundan sonrada o ışığı yaymaya devam edecektir. Bu kültür evimizin de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sunmasını ve bölge kültürünü yaşatmasına vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyoruz" dedi.

Program, kültür evinde yerel sanatçıların Van yöresine ait türküleri seslendirmesiyle son buldu. - VAN

Feqiye Teyran, Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:17   Her şey Mehmet Eren'nin mutluluğu için
19:16   Lösemili çocuklara moral etkinliği
19:16   Muğla fethiye'de zabıtadan dilenci timi
19:14   Hisarcıklıoğlu: "BM, sınır kapısı modernizasyonlarımızı rol modeli olarak tavsiye etti"
19:12   Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü ağaca çarptı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
18:19   Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım
17:26   Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:18:20