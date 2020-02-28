Vali Bilmez ve kayıp itfaiyecinin ağabeyi çığ bölgesini havadan inceledi

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray Karayoluna düşen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesini havadan inceledi. İncelemelere çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyi Bayram Daşdemir de katıldı.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilediği Van'da, birçok yerleşim yeri kar ve çığlardan ulaşıma kapanırken, birçok bölgedeki çığ riski de devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yollar en kısa sürede ulaşıma açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde düşen çığ bölgesine ise yoğun kar tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Karadan ulaşımın sağlanamadığı ve ekiplerin inceleme yapamadığı çığ bölgesine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bir heyet helikopterle gitti.

Vali Bilmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bursa AFAD İl Müdürü ve Çığ Uzmanı Yalçın Mumcu, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer, jeoloji mühendislerinden oluşan heyet ve çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyi Bayram Daşdemir, polis helikopteriyle bölgeye ulaştı.

Bahçesaray'daki çığ bölgesi ile yine aynı bölgede çığ riski bulunan bölgeler ile Çatak İlçesi'ndeki çığ noktalarını da 30 dakika boyunca havadan inceleyen Vali Bilmez ve gerekli görüntüleri alan teknik heyet Van'a döndü.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Bilmez, bölgede çok kar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"4-5 Şubat tarihlerinde Bahçesaray yolunda meydana gelen Çığın altında kalan vatandaşlarımızın tümü çıkartılmıştı. Bir itfaiye erimizin ise maalesef halen çığ altında olduğunu değerlendiriyoruz Bölge koşulları çalışmaya engel olduğu için bugüne kadar çalışma yapılamadı. Bugün AFAD ve Meteorolojiden uzmanlar, Karayolları Bölge Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile birlikte bölgeyi helikopterle tekrar gezip, incelemelerde bulunduk. Bölgeyi görmesi için İtfaiye erimiz Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyini de beraberimizde getirdik. O da bizimle beraber bölgenin ne kadar zorlu koşullarda olduğunu gördü. İnşallah oradan aldığımız verileri değerlendirip, ona göre kendimize bir yol haritası çizerek, çığ altında olan Mehmetcan kardeşimize bir an önce ulaşırız."