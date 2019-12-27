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Vali Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi YYÜ'de toplantı yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

27.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:41 Vali Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi YYÜ'de toplantı yaptı
Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Van YYÜ Senato Salonunda yapılan toplantıya katılan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yönetim kurulu üyeleri ile tanıştı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van YYÜ'nün önemli bir üniversite olduğuna dikkat çekerek, üniversitelerin uluslararası alanda daha görünür olmaları gerektiğini söyledi. Üniversitelerin misyonlarını yerine getirme noktasında bazı tavsiyelerde bulunan Vali Bilmez, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdulah Şevli ise, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı ile yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Yarın Van YYÜ'de Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleştirileceğini ifade eden Rektör Şevli, "Valimiz de hem konseyle tanışmak hem de üniversite yönetim kurulumuzla bir araya gelmek için toplantımıza teşrif ettiler. Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu toplantısı için Van'ı tercih etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Toplantı Vali Bilmez ve Rektör Şevli'ye Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Azizoğlu tarafından plaket verilmesiyle sona erdi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çevik, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmud Doğru, YÖK Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Prof. Dr. İrfan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Van YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin ve üniversite yönetim kurulu üyeleri katıldı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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