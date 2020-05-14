Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan belediye çalışanını ziyaret etti.

14.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:36
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan belediye çalışanını ziyaret etti.
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez, Özalp Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen belediye çalışanını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi alan Bilmez, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Eğribelen Mahallesi'nde iki vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine söz konusu mahalleyi 8 Mayıs'ta karantinaya aldıklarını anımsattı.
Özalp Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan belediyeye ait ekibin 70 haneli köye gıda dağıtmaya gittiğini kaydeden Bilmez, şunları söyledi:
"Ekip, oradan dönerken Özalp'a 15 kilometre kala saldırıya uğruyor. Ekibimizdeki bir görevlimiz olay yerine şehit oluyor. Yolda gelirken el kaldıran bir vatandaşı araca almışlar. O vatandaşımız da olay yerine şehit oluyor. Bir personelimiz olaydan yaralı kurtuluyor, yaralı önce Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimdi bölge hastanesine getirildi. Sağlık durumu iyi hayati tehlikesi bulunmaktadır. Başhekim ve sağlık çalışanlarımızın inşallah şifa bulması için gayret göstereceklerine inanıyorum."
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hastaneye yaralıyı kabul ettikten sonra durumunu değerlendirdik. Yaralımızın genel durumu şu an için çok iyi, hayati organlarına herhangi bir zarar gelmemiş. Görüntülenme ve kan tetkikleri yapıldı. Durumu iyi olduğu için herhangi bir cerrahi girişim de bu aşamada düşünülmüyor. Serviste takip edeceğiz." diye konuştu. Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu’na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Özalp, Güncel, Haber

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