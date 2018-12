Vali Büyükakın'a Veda Yemeği

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54



01 Aralık 2018 Cumartesi 13:54

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve Bilecik Valiliği görevinden istifa eden Vali Tahir Büyükakın için veda yemeği düzenlendi.Yemekte konuşan Büyükakın, göreve başladığı günden itibaren olup biteni anlamaya çalıştığını ve sonra beklenen işi yaptığını ifade ederek, "17 aylık süre içerisinde Bilecik'te keyifle çalıştım. Her zaman Bilecik'i yürekte taşıyarak yaşayacağım. Çünkü ben o ruhu taşıyorum. Söğüt ruhu benim yüreğimde taşıdığım ruh, bu toprakların ruhu." dedi.Konuşmaların ardından, Büyükakın'a, Vali Vekili Taşdöğen ve Belediye Başkanı Can ile diğer protokol üyeleri, kente yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çeşitli hediyeler verdi.Yemeğe Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Kasımda Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmıştı.