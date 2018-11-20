Vali Büyükakın Çocuklara Haklarını Anlattı

20 Kasım 2018 Salı 15:06



20 Kasım 2018 Salı 15:06

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Akasya Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocukları ziyaret etti.Çocuklarla yakından ilgilenen ve çocuk hakları konusunda çocuklarla bol, bol sohbet eden Vali Büyükakın, "Çocuklar insanlığın umudu, geleceği ve en önemli hazinesi. Onları ruhen ve bedenen sağlıklı yetiştirmek, geleceğe yönelik olarak donanımlı bir şekilde hazırlamak bizim en büyük önceliğimiz. Tüm temennim çocukların açlıktan, savaştan ölmediği, şiddete uğramadığı, kötüye kullanılmadığı, tüm haklarının korunduğu, sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamaları. Her birini sevgiyle kucaklıyorum" dedi.Çocuklar da Vali Büyükakın'ın ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, kendilerinin hazırladığı yiyecekleri ikram ettiler. Vali ile bol, bol sohbet eden çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. - BİLECİK