Vali Büyükakın'dan Kalite ve Etkinlik Eğitimi

Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın tarafından ildeki kamu kurum ve kuruluş amirlerine "Yeni Model Bağlamında Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinlik" eğitimi verildi.
Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan eğitime, Bilecik 2. Jandarma
Er Eğitim Tugay Komutanı Murat Bulut
, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve ildeki kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, yeni bir yönetim modeline geçtiklerini ve bu sürece uyum sağlamaya çalışacaklarını ifade etti. Büyükakın, "Başlığımız yeni yönetim bağlamında kamu hizmetlerinde kalite ve etkinlik. İşin arka planından başlayım şu anda yönetirken kullandığımız araçlar, yapılanma biçimimiz, bütün bunların arkasında nasıl bir şey var. Neden yeni bir yönetim modeline ihtiyaç duyduğumuzu konuşmak lazım. Mevzuumuz değişim. Süreci anlamamız lazım, bugün şu anda yapmakta olduğumuz şey uzunca bir süredir tarih boyunca olanlardan değişim gerekiyor. O değişime uyum sağlanıyor. Sonra yeniden değişmek gerekiyor" dedi.
"Biz vatandaş için varız"
Vali Büyükakın konuşmasının devamında, vatandaşı mutlu etmek için ve vatandaşlar için var olduklarını belirtti. Vali Büyükakın, "Aslında anlatacağımız şey Türkiye
'nin genel manada dünyanın içinden geçtiği bir dönüşüm sürecinde, Türkiye'de bu dönüşüme uyum göstermek gerektiği, bu kapsamda bir dönüşüm faaliyetti içine girdiğimizi öncelikle fark ettirmek. Bunun da nasıl bir yönetim sistemine ihtiyaç duyurduğunu anlatmak. Bizim şu anda sahip olduğumuz yönetim modeli insanlığın üretimi ile çok yakından alakalı. Önce eğiticileri yetiştireceğiz, sonra çocukları yetiştireceğiz. Dikey değil yatay organizasyon gerekiyor. Kendi ölçeğinde liderlik eden mikro ekiplere ihtiyacımız var. Ne için var olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. 3 hayati soru var, ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı. Ne yapacağınız belli ama öncelikleriniz hangisi. İlk önce bunu belirlememiz gerekiyor. İkincisi işi doğru yapmak var ama işi doğru yapmak yetmiyor. Doğru işi yapmak lazım. Doğru işi yaptın, işi de doğru yaptın. Tam zamanının da yapmamız lazım. Doğru işi yaparken dışarıya doğru bakmalıyız. Kime çalışıyoruz, vatandaşa çalışıyoruz. Vatandaşın istediğine bakmamız gerekiyor. Vatandaşın ne istediğini anlamak için ortak akıl gerek. Disiplinler arası çalışma kültürünü, işi çözmek için netice bizim vatandaşı memnun etmemiz. Biz vatandaş için varız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan toplantı sona erdi. - BİLECİK
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:31