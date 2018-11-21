Vali Büyükakın'dan Yöneticilere Eğitim

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:43

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, "Yeni yönetim modeli bağlamında kamu hizmetlerinde kalite ve etkinlik" konulu eğitim verdi.Vali Büyükakın, İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, kamu kurum ve kuruluşları amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, yeni yönetim modelleri, değişim süreçleri, süreç yönetimi, süreç iyileştirme gibi konular hakkında sunum yaptı.Değişen dünya düzeninde yerinde saymanın ya da yavaş bir ilerleyiş içerisinde olmanın söz konusu olmadığını vurgulayan Büyükakın, "Sürekli ve hızla değişime ayak uydurmak zorundayız. Bu nedenle tüm süreçleri gözden geçirmeliyiz. Hangi kurum olursa olsun kendi sistemini analiz etmeli ve değişime bir an önce başlanmalıdır. Tüm kurumlar vatandaş odaklı, hesap verebilen, şeffaf, hızlı, az maliyetle çok iş yapan, değişime ayak uyduran bir yapı haline gelmeli. Dolayısıyla kurumlarımızın, eksi yönlerini bulup bunu hızla değiştirmeli ve iyileştirmeliyiz." dedi.Büyükakın, doğru işi, doğru zamanda ve vatandaş odaklı olarak yapmanın önemine de değindi.