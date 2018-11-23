Vali Büyükakın'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Bilecik
Valisi Tahir Büyükakın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Büyükakın, yayımladığı mesajında "Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli; yüksek seviyede sorumluluk duygusu gerektiren; sevgi ve fedakarlık üzerine kurulu, özel ve kutsal bir meslektir. Gücü bilgi, sermayesi sevgi olan değerli öğretmenler; Sizler toplumun tüm kesimlerine yol gösteren birer öndersiniz. Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı gösteren de sizlersiniz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözünde de ifade ettiği gibi sizler, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarısınız. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın eğitiminde ve yarınlara hazırlanmasında kutsal bir rol alan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, emekli ve halen görevde olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Mustafa Kemal Atatürk,Bilecik