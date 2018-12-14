Vali Çağatay, Ahlat'ı Ziyaret Etti

14 Aralık 2018 Cuma 15:32



14 Aralık 2018 Cuma 15:32

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesini ziyaret etti.Çağatay, Ahlat ilçesinde ilk olarak 1071 Malazgirt kutlamalarının yapıldığı Çarho Mesire Alanı'nda inceleme yaptı ve Kaymakam Mustafa Akgül'den bilgi aldı.Ahlat Gençlik Kampının kurulacağı alanı da gezen Çağatay, daha sonra kaymakamlığa geçerek burada kurum amirleriyle toplantı yaptı.Çağatay, ilçedeki programında Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret ederek, engellilerle bir araya geldi.Ziyaretinde Çağatay'a, Ahlat Belediye Başkan Vekili İlhami Gülşen ve kurum amirleri de eşlik etti.