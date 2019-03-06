Vali Çağatay, Ahlat'ta Gezi ve İncelemelerde Bulundu

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay
, Ahlat
'ta gezi ve incelemelerde bulundu.
İlk olarak Ahlat Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Çağatay, haftalık olağan güvenlik toplantısını gerçekleştirdi. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay, Ahlat Merkez
Yatılı Bölge Okulunu da ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Çağatay, öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yedi. Vali Çağatay öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın telekonferansla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Ahlat'ta yapımı tamamlanan 50 personel kapasiteli Polis
Güvenlik Noktası'nın açılışını gerçekleştirerek ilçe ziyaretini sonlandırdı. - BİTLİS
Oktay Çağatay, Bitlis, Ahlat, Güncel
Kaynak: İHA