Vali Çağatay, Belediyede Çalışmalara Başladı

20 Kasım 2018 Salı 15:39



20 Kasım 2018 Salı 15:39

Bitlis'e atanan Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, belediyede çalışmalarına başladı.Belediye birim müdürleri ve personel tarafından karşılanan Çağatay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras'tan bilgi aldı.Daha sonra birimleri gezerek personelle sohbet eden Çağatay, makamında birim müdürleriyle toplantı yaptı.Çağatay, burada yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından kente vali olarak atandığını aynı zamanda belediye başkan vekili olarak da görev yapacaklarını söyledi.Belediye personelleriyle omuz omuza vererek kentte güzel çalışmalara imza atacaklarını belirten Çağatay, şu ifadeleri kullandı:"Bitlis'i daha önce görmemiştim. Burada vali olarak çalışmak bize nasip oldu. Eksikleri olduğu gibi, çok güzel artıları da var. Benden önceki valiler burada çok güzel hizmetler yapmışlar. Bunlar bunu tek başlarına yapmadılar, sizlerin sayesinden yaptılar. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da beraber çalışacağız. İyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bitlis bunu hak ediyor. Buranın önceki valilerini de tanıyorum. Ahmet Çınar'la çok iyi tanışıyordum. Buraya gelirken bana 'Bitlis bir hazine. Ama hazinenin üstü kapanmış. Orada çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum.' dedi. Allah güzel hizmetler etmeyi nasip etsin."