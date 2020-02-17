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Vali Çağatay'dan Ahlat'a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinin Dilburnu köyünü ve Ovakışla Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

17.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:36Vali Çağatay'dan Ahlat'a ziyaret
Valisi Oktay Çağatay, ilçesinin Dilburnu köyünü ve Karakolunu ziyaret etti.

Vali Çağatay, ilk olarak Dilburnu köyünü ziyaret ederek burada köylüler görüştü. Köylüler sohbet eden Vali Çağatay, daha sonra Ovakışla beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığına geçti. Vali Çağatay burada Karakol Komutanı Başçavuş Özkan Aktaş ve askerle görüştü.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a ziyaretlerinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen ve İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken eşlik etti. - BİTLİS

Ovakışla, Jandarma, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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