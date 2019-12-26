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Vali Çağatay'dan alabora olan tekneden kurtarılan yaralılara ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti.

26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:45 Vali Çağatay'dan alabora olan tekneden kurtarılan yaralılara ziyaret
Valisi Oktay Çağatay, Van Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti.

Kaçak yollarla 'ye giriş yapan ve jandarmanın aldığı önlemler sonucu Van Gölü üzerinden Bitlis'e geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edilmişti. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile kurtarılan göçmenleri Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde ziyaret etti. - BİTLİS

Van Gölü, Türkiye, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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