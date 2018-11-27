Vali Çağatay'dan Başsağlığı Mesajı

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, "26 Kasım 2018 günü İstanbul Sancaktepe
'de meydana gelen helikopter kazasında Kurmay Pilot
Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever
, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan
şehit olmuştur. Bu elim kazada Bitlis Güroymak
nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ı bugün Güroymak-Budaklı köyünde defnedeceğiz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - BİTLİS