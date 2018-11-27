27 Kasım 2018, 12:35
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Vali Çağatay'dan Başsağlığı Mesajı

Vali Çağatay

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, "26 Kasım 2018 günü İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen helikopter kazasında Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit olmuştur. Bu elim kazada Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ı bugün Güroymak-Budaklı köyünde defnedeceğiz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - BİTLİS
27 Kasım 2018 Salı 12:35