22.06.2019 09:11
Haberler » Güncel » Haber

Vali Çağatay'dan eşi ve bebeği vefat eden askerin ailesine taziye ziyareti

Vali Çağatay

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Afrin'de görev yapan askerin vefat eden eşi ve bebeğinin taziyesine katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Afrin 'de görev yapan askerin vefat eden eşi ve bebeğinin taziyesine katıldı.

Vali Oktay Çağatay, Afrin'de halen görev yapmakta olan Uzman Çavuş Faruk Erkek'in hamile eşi Cansu Erkek'in bebeği ile birlikte hayatını kaybetmesi sebebiyle Mutki ilçesinde ikamet eden aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin üzüntüsünü paylaşarak sabır ve başsağlığı dileyen Vali Çağatay, merhumlara Allah'tan rahmet diledi.

Vali Oktay Çağatay'a, taziye ziyaretinde Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Mutki , Bitlis , Afrin , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:46 Terör örgütü Ebu Seyyaf'ın Malezya'da kaçırdığı 9 kişi kurtarıldı
10:45 Akdeniz Belediyesi mahalle evlerinde yaz kursları başladı
10:44 Pazaryerili üniversite öğrencisinin büyük başarısı
10:44 Kamboçya'da çöken inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti
10:44 SPOR Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu değerlendirdi
10:40 Gercüş'te 15 yıldır akmayan tarihi çeşmeden su geldi
10:40 Türkiye'nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla