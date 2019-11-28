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Vali Çağatay'dan 'halk' toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Zeydan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla halk toplantısı gerçekleştirdi.

28.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:36Vali Çağatay'dan 'halk' toplantısı
Valisi Oktay Çağatay, Zeydan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla halk toplantısı gerçekleştirdi.

Mahallenin taziye evinde düzenlenen toplantıya; Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Kemal Karahan, Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı. Vali Oktay Çağatay, devletin tüm hizmetlerini vatandaşlara ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, sıkıntıları yerinde görüp çözüm bulmak için bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Oktay Çağatay, "Bu rutin toplantıları zaman zaman gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılara gelirken yalnız gelmiyorum. Vali yardımcıları ve kurum müdürleri ile birlikte geliyorum. Amacımız; hizmetlerimizi mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın ayağına kadar götürmek, sizleri dinleyip sıkıntılarınızı yerinde cevaplayıp çözüm bulmak. Biz, sizlerin isteklerinizi ve sorunlarınızı dinlemek için geldik. İnsanın olduğu yerde ihtiyaç bitmez, ama gönlümüz ister ki hiçbir ihtiyaç çözümsüz kalmasın" diye konuştu.

Konuşmasından sonra Vali Oktay Çağatay, mahalle sakinlerinin isteklerini ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Oktay Çağatay, toplantı sonunda kendisiyle birebir görüşmek isteyen vatandaşlarla da tek tek ilgilendi. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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