Vali Çağatay'dan Hizan'a Ziyaret

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:35



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:35

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesindeki bazı kurumları ve vatandaşları ziyaret etti.Hizan'a giden Vali Çağatay, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu ile protokol tarafından karşılandı.Makamda Hamitoğlu ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Çağatay, ardından kurum amirleri ile toplantı yaptı.Hizan Kültür Merkezi'ne de giderek incelemelerde bulunan Çağatay, daha sonra devlet hastanesine geçerek buradaki hastalar ve vatandaşlarla ilgilendi, sıkıntılarını dinledi.İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Çağatay, komandolara, "Allah ayağınızı taşa değdirmesin. Allah sizleri çocuklarınıza, ailenize ve devletimize bağışlasın. Son terörist kalıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.Son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Çağatay, bazı kurum amirleri ve ilçe kaymakamı ile kamu kurumlarının gezdiklerini belirtti.Hizan'ı ilk kez gördüğünü ancak kafasındaki imajın üzerinde bir Hizan ile karşılaştığını ifade eden Çağatay, şöyle konuştu:"Kestanesi, balı, pirinci ve inciri ile harika bir coğrafyamış. Bunu bizzat gördüm, şahit oldum. Kaymakamımızın da başlattığı projeleri gördük. Kültür merkezindeki faaliyetler büyük takdire şayan. Hastanede vatandaşlarımızın memnuniyeti üst düzeydeydi. Bazı ufak eksiklerimiz var. Onları da kısa süre el birliğiyle gidereceğiz. Bitlis ve Hizan denince insanların aklına gelen o olumsuz imajların üzerinde mükemmel bir coğrafya ve bu coğrafyada harika insanları gördüm. Bütün vatandaşlarımızı Hizan'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Kaymakamımızın 4 yıldır başlattığı fotoğraf projesi var. Bu sayede Hizanımızı dünyaya da tanıtıyoruz. Dünyanın tanıdığı yeri memleketimizin insanları ve milletimizde gelsin görsün. Kaymakamımız başta olmak üzere çalışanlara teşekkür ediyorum. Kaymakamımız aynı zamanda belediye hizmetlerini de yürütüyor. Suyundan kanalizasyona, spor alanlarından asfalta kadar harika hizmetler yürütmüşler."