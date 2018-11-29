Vali Çağatay'dan Karakol Ziyareti

Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Bitlis- Baykan
kara yolundaki Tanrıyar Jandarma
Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çağatay'ın, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, karakol komutanından bölgedeki terör unsurları hakkında brifing alan Vali Çağatay'ın, burada vatani görevini yapan Mehmetçikler ile de görüşerek moral verdiği kaydedildi.
Jandarma,Bitlis,Baykan
29 Kasım 2018 Perşembe 19:17