Vali Çağatay'dan Karla Mücadele Ekibine Ziyaret

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:01



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:01

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, belediyenin karla mücadele ekibini ziyaret etti.Çağatay, Kurubulak semtinde bulunan araç parkına gelerek karla mücadele ekibiyle tanışarak işlerinde kolaylıklar diledi. Çağatay, Bitlis'in Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında olduğunu söyledi. Özellikle Rahva bölgesinin Türkiye'de en fazla kar alan yer olarak nam saldığını anımsatan Çağatay, "Bugün belediyemizin hazırlık merkezini ziyaret ettim. 32 araç ve 70 personelimizle Bitlis'te kar yağışının mağduriyetini vatandaşlara hissettirmeden atlatacağız. Geçen yıl kış fazla yaşanmamış, ama bu yıl yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda 400 ton tuz aldık. Bitlis genelinde tüm ilçe ve köylerimizde sıkıntı yaşanmaması adına toplantılarımızı yaptık. Bu kış mevsiminde de kar ne kadar yağarsa yağsın, vatandaşlarımız afet seviyesinde hissettirmeden ve günlük hayatlarını sıkıntıya sokmadan işbirliği içinde eksiklik gördüğüm yerde birbirimizi takviye ederek inşallah beraber atlatacağız" dedi. - BİTLİS