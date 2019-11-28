Haberler » Güncel » Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz - Haber

Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı.

28.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:34Vali Çağatay'dan köy öğrencilerine sürpriz
Valisi Oktay Çağatay, Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Vali Oktay Çağatay, beraberindeki heyetle birlikte Çeltikli köyüne giderek Jandarma Karakolu ile Çeltikli Şehit Nadir İpek İlkokulunu ziyaret etmişti. Okul ziyareti sırasında Vali Oktay Çağatay, öğrencilerle sohbet ederken, ilçesini ve Van Gölü'nü hiç görmediklerini söylemeleri üzerine bir sürpriz yaptı.

Vali Oktay Çağatay'ın sürprizi doğrultusunda öğrenciler; öğretmenleri ve Çeltikli köyü muhtarı eşliğinde karayoluyla ilk defa Tatvan'a gelerek şehir merkezini gezdi.

Daha sonra Tatvan sahiline inerek sahil yolunda bir süre gezip eğlenen öğrenciler, Van Gölü'ne karşı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahil gezisinden sonra öğrenciler, Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezini gezdi. Burada yemek yiyen öğrenciler, daha sonra sinema salonunda film izledi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, Vali Oktay Çağatay'a teşekkür ederek köylerine geri döndü. - BİTLİS

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:30 Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği'nden, 'yunus parkları' tepkisi
11:30 Tuzla'da korkutan fabrika yangını
11:26 Bağımlılıkla kararlı mücadele
11:26 Tansiyon ilacı yerine yaz-kış yarım saat denizde yüzüyor
11:26 Zabıta ekipleri fırın ve okul kantinlerini denetledi
11:23 Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:14 Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:16 Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
28.11.2019 11:32:21