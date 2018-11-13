Vali Çağatay'dan Tatvan'a Ziyaret

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay
, Tatvan
ilçesindeki bazı kurumları ve esnafı ziyaret etti.
Tatvan Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çağatay, Kaymakam Mehmet Ali Özkan
ve protokol tarfından karşılandı.
Çağatay, Kaymakam Özkan ile görüşmesinin ardından ilçede esnafı ziyaret ederek, ilçe halkıyla çay içti.
İlçe girişindeki polis kontrol noktasını da ziyaret een Çağatay, buradaki görevli polis memurlarıyla sohbet ederek, denetleme defterini imzaladı.
Tatvan Orduevi'nde haftalık olağan güvenlik toplantısını katılan Çağatay, toplantı sonrası Bitlis Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve 10. Komando
Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Özel Harekat Taburu ile Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
'u ziyaret etti.
Vali Çağatay, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Tatvan'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Tatvanlı hemşehrilerimiz beni büyük bir sıcaklıkla karşıladı. Hepsine teşekkür ediyorum. Tatvan'a kazandırılan yeni belediye binası gezdik. Gerçekten çok güzel. Bu ziyaretimde bana eşlik edenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Mehmet Ali Özkan,Oktay Çağatay,Bitlis,Tatvan