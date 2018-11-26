Vali Çağatay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çağatay, kente yeni atandığını ve güzel hizmetler yapmaya gayret edeceklerini söyledi.
İlk kez muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Çağatay, "Muhtarlarımızla tanışma fırsatı bulduk. Daire müdürü arkadaşlarımız da burada. Bakanımızın sizlere selamları var. Muhtarlarla görüşüp sorunları burada tartışacağız. Bütün illerde bu toplantı yapılıyor. Burada çözülebilecek sorunları not alacağız ve çözüme kavuşturmak için çaba göstereceğiz."
Çağatay, konuşmasının ardından muhtarların talep ve dile getirdikleri sorunları dinledi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma
Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı.
Bitlis
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:55