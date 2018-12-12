Vali Çağatay, Mutki İlçesini Ziyaret Etti

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:26



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:26

Bitlis Valisi Orhan Çağatay, Mutki ilçesini ziyaret etti.İlçeye gelişinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Serkan Şahin ile kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Çağatay, kaymakamlığa geçerek kurum amirlerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.Ardından kentteki çalışmaları inceleyen Çağatay, sosyal market ve Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.Çağatay'a ziyaretlerinde İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya da eşlik etti.