Vali Çağatay özel hareket taburu ile iftar yaptı

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komando
Özel Harekat Tabur Komutanlığında iftar yaptı.
Vali Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Teoman
Özsırkıntı tarafından karşılandı. Vali Çağatay, askerlerle iftar yaptıktan sonra 24 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen başarılı operasyondan dolayı askerleri tebrik etti. İftar programında Vali Çağatay'a İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis
Okulu Müdürü Kaya Darende
, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani
ve kurum müdürleri eşlik etti. - BİTLİS
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Kaynak: İHA