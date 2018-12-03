Vali Çağatay, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, kentteki şehit ailelerini ziyaret etti.
Çağatay, ilk olarak İstanbul Sancaktepe
'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan
'ın Güroymak
'taki evine gitti.
Beraberinde Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Budaklı köyüne geçen Çağatay, şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini illetti.
Ardından, ilçeye bağlı Değirmen köyüne giden Çağatay, Van
depremi sonrasında kurulan konteyner kentte, terör örgütü PKK
'nın saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Abdurrahman Doğan
'ın vefat eden babası Sabri Doğan
'ın taziyesine katıldı.
Şahin Aslan,Güroymak,Bitlis
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:56