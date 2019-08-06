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Vali Çakacak'a ziyaretler

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Hava Savunma Komutan Vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Vali Özdemir Çakacak'a ziyarette bulundu.

06.08.2019 18:13 Vali Çakacak'a ziyaretler
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Hava Savunma Komutan Vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Vali Özdemir Çakacak'a ziyarette bulundu.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Engin Dinç eşlik etti. Mersin ilinde Vali Özdemir Çakacak ile birlikte çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şahne, ziyareti kabulünden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak; Emniyet Müdürü Şahne ile birlikte çalışmış olduklarını belirterek kendisini Eskişehir'de görmekten, büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bir diğer ziyarette ise Hava Savunma Komutan Vekili ve Hava Kontrol Grup Komutanı Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Vali Özdemir Çakacak'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Çakacak, 2019 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliye ayrılan Hava Tuğgeneral İmdat Bahri Biber'e sivil hayatında başarılar diledi. Türk ordusuna vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Tuğgeneral Biber'e teşekkür eden Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emekliliğin kendisi için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Mersin, Yaşam

Kaynak: İHA

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