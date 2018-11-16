Vali Çakacak, Alpu İlçesinde Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi

Vali Özdemir Çakacak
, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Alpu
ilçesine gitti. Vali Çakacak
burada 'Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı'na başkanlık ederek, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi.
Vali Çakacak, ilk olarak ilçe kaymakamlığını ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Ömer Özbay'dan bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı Rafet Demirtaş
'ı makamında ziyaret eden Vali Çakacak, belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Ardından Kaymakam Özbay ve Belediye Başkanı Demirtaş
ile birlikte, Alpu Borsa İstanbul
Anadolu İmam Hatip Lisesi çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen 'Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının açılışında konuşan Vali Çakacak, muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür toplantılara büyük önem verdiklerini dile getirdi. Vali Çakacak, "Vatandaşlarımızın isteklerini ve dertlerini dinleyeceğiz. Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor. Bu yüzden muhtarlarımızın talepleri bizim için her zaman önemlidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa, muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. Bizde bu istekleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.
Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek, inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.
Vali Çakacak, toplantı sonrası öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çocukların ve gençlerin iyi yetiştirilmesinde, ileri ki hayatlarında vatana ve millete faydalı bir insan olmalarında öğretmenlerin çok önemli bir görevi olduğunu ifade eden Vali Çakacak, sohbet esnasında yaptığı konuşmada, "Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeli, milli birliğimizin ne kadar büyük bir güç olduğunu çocuklarımıza her zaman anlatmalıyız. Çocuklarımıza sevgiyi ve saygıyı öğretmeli, onların insanlara sevgi penceresinden bakmasını sağlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti
büyük ve güçlü bir devlet olarak kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Ülkemiz ciddi oranda genç nüfusa sahiptir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi el birliğiyle geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bunu da, siz öğretmenlerimiz sayesinde başaracağız. Eğitimciler olarak sizler de üzerinize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğiniz takdirde, hem bu şehir insanlarına hem de Türkiye'ye en önemli hizmeti vermiş olursunuz. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde sizlere büyük görevler düşüyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılı birer insan olması sizlerin elinde" dedi. Öğretmenliğin saygın bir meslek olduğunu dile getiren Vali Çakacak, ziyaretin ardından okuldan ayrıldı.
Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Alper Balcı
, Alpu Kaymakamı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdür Engin Dinç
, İl Jandarma
Komutanı J.Alb. İlhan Şen
, İl Müftüsü Bekri Gerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen
, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Hikmet Çelik
, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ve ilgililer katıldı. - ESKİŞEHİR
Alpu,Özdemir Çakacak