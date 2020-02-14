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Vali Çakacak, ayın başarılı polislerine ödül verdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü üstün performans gösteren ayın personellerini ödüllendirdi.

14.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:41Vali Çakacak, ayın başarılı polislerine ödül verdi
İl Emniyet Müdürlüğü üstün performans gösteren ayın personellerini ödüllendirdi.

Eskişehir Evi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve ödül alacak emniyet mensupları katıldı. Programda, görevlerinde üstün gayret ve başarı gösteren farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler Vali Çakacak, İl Emniyet Müdürü Dinç ve Huzur Sevenler Derneği Başkanı Şahin tarafından takdim edildi.

Polis teşkilatında görev yapan memurların moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik hayata geçirilen çalışmadan övgüyle bahseden Vali Çakacak, ödül alan ayın polis memurlarını başarılarından dolayı kutladı. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Özdemir Çakacak, Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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