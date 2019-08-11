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Vali Çakacak, bayram namazını Çarşı Camii'nde kıldı

Bayram namazını Çarşı Camii'nde kılan Vali Özdemir Çakacak, namaz sonrası cami cemaatinin bayramını kutladı.

11.08.2019 13:43 Vali Çakacak, bayram namazını Çarşı Camii'nde kıldı
Bayram namazını Çarşı Camii'nde kılan Vali Özdemir Çakacak, namaz sonrası cami cemaatinin bayramını kutladı.

Namaz sonrası cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Çakacak, namaza gelen çocuklarla yakından ilgilendi. Herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Vali Çakacak, "Dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel günlerde Kurban Bayramı'nın sevincini arkadaşlarımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla; engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla; huzur evindeki gözü pencerede, kulağı kapıda olan yaşlılarımızla; baş tacımız olan anne ve babalarımızla; şehitlerimizin emanetleri ve aileleriyle, kahraman gazilerimizle hep birlikte paylaşalım." dedi.

Vali Çakacak'a; İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Kaynak: İHA

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