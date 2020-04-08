Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Çakacak, Covid-19'la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, internet üzerinden video konferans yöntemiyle İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve yardımcılarıyla görüşerek, Covid-19'la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

08.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:36
Vali Çakacak, Covid-19'la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, internet üzerinden video konferans yöntemiyle İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve yardımcılarıyla görüşerek, Covid-19'la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Bin 85 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi ve 825 yatak kapasitesi ile hizmet veren Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin bu zorlu süreçte ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, özverili ve fedakarca görevlerini yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Bilge'ye işlerinde kolaylıklar dileyen Vali Çakacak, ülkemizde pandemi vakası görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığınca ilimizde 2. ve 3. sınıf yoğun bakım ünitesi olan özel ve kamu tüm hastanelerin pandemi hastanesi olarak belirlendiğini, mevcut kapasite ile birlikte artırılmış ilave kapasitelerin de planlandığını söyledi.

Vali Çakacak, mevcut sağlık tesislerinin artırılmış kapasitelerinin haricinde, ihtiyaç duyulduğu zaman KYK'nın yurtlarının da dahil olduğu ilave planlamaların Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını kaydetti.

Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında Vali Çakacak'a bilgiler veren Müdür Bilge ise, vatandaşların özellikle hastanelere gelirken maske takmaları konusunda hassas davranmaları gerektiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Özdemir Çakacak, Koronavirüs, Eskişehir, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Vali Çakacak, Covid-19'la mücadele ile ilgili çalışmaları değerlendirdi - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi

Son Dakika Yaşam Haberleri

20:11: Arkadaşı tarafından 6 yerinden bıçaklanan şahıs ağır yaralandı - Haberler 20:09: Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı - Haberler 20:08: At sokak ortasında doğum yaptı - Haberler 20:06: Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman: "İmamlarla ilgili ileri geri konuşanlar inşallah utanırlar" - Haberler 20:05: Kuş avlamak için 7 katlı bir binanın çatısına çıkan çocuk, yürekleri ağza getirdi - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü