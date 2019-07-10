10.07.2019 13:26
Haberler» Yaşam» Haber

Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı kabul etti

Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı

Vali Özdemir Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul etti.

Vali Özdemir Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Bekir Gerek'i makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'yı ve beraberindekileri Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu iletti.

Eskişehir'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Özdemir Çakacak, Bekir Gerek, Eskişehir, Yaşam

Son Dakika Haberleri
15:04   Epilepsi hastası Aycan harabe evde yardım eli bekliyor
14:38   Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar
14:37   Piazza'da "serinleten" indirim
14:36   Yaşlı kadın, 'vefa' ile mutlu oldu
14:27   Minik Emircan'ın 'işitme cihazı' mutluluğu
13:56   Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu yarıda kesti
13:27   Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi