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Vali Çakacak'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajı

Vali Özdemir Çakacak, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

09.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:15Vali Çakacak'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları mesajı
Vali Özdemir Çakacak, '10 Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu ilan edildiğini anlatan Çakacak, "İnsanlar farklı ırklardan ve kültürlerden gelebilir, farklı değerlere sahip olabilirler. Bunun sonucu olarak ülkeler ve toplumlar elbette birbirinden farklı olacaktır. Bütün farklılıklara rağmen, insanlığın ortak paydası, bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerdir. Bu, onurlu bir yaşamın gereği ve en temel şartıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşanan nice olumsuzluğa rağmen dünyanın her köşesinde iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca dertli insanın umudu ve güvencesi olmaya devam etmektedir. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik, dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhuna uygun şekilde, tarihimizden ve kadim değerlerinden ilham alarak, önümüzdeki dönemde de AB müktesebatı da göz önünde tutularak sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu düşüncelerle, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir gelecek diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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