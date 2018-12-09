Vali Çakacak'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' Mesajı

Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Dünya İnsan Hakları Günü bir mesaj yayımladı. Vali Çakacak
mesajında, "Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından 10 Aralık
1948 tarihinde kabul edilen 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu ilkesi doğrultusunda, insan hakları bilincinin tüm dünyada güvence altına alınarak geliştirilmesi amacıyla her yıl 10 Aralık tarihi 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Barışın, hoşgörünün hamisi olan Mevlanaları, Yunus Emreleri, Hacı Bektaş-ı Velileri bağrından çıkaran; tarihi geçmişi adaletle, barışla ve hoşgörüyle anılan bir milletin evlatları olarak Dünya İnsan Hakları Günü'nü gururla kutluyoruz. Ülkemizin Beyanname'yi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atması, bu konudaki hassasiyetinin göstergesidir. Zaten bizim inancımızda, kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır ve tarihimiz insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!' düsturunu kendine ilke edinen devletimiz; muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayrımcılığa uğramamalarına dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, Anayasa ve ilgili yasalarımız tarafından teminat altına alınmış olup Kamu Denetçiliği ve İnsan Hakları Kurumu gibi kurumlar da kurularak, bu yönde önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu düşüncelerle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, insan haklarına saygı temelinde huzurlu bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR
09 Aralık 2018 Pazar 12:20