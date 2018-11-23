Vali Çakacak'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Çakacak
, yayımladığı mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bizler Büyük Önder'in ifadesiyle biliyoruz ki; 'Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.'. Yine biliyoruz ki, milletimiz, öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşündeki meşalesini hiç söndürmeden yoluna devam etmektedir" diye belirtti.
"Bilgiyi üretip çağı yönlendirenler ve onu en iyi kullananlar gelişmiş toplumlardır"
Vali Çakacak, mesajının devamında bilginin önemine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstünü yakalamak istiyorsak, bilginin önemini kavramak zorundayız. Bilgiyi üretip, çağı yönlendirenler ve onu en iyi kullananlar gelişmiş toplumlardır. Artık çağımız bilgi çağıdır, bilginin oluştuğu ve mayalandığı yerler ise eğitim kurumlarıdır. Bilginin kaynağı ise değerli öğretmenlerimizdir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için öğretmenlerimizce 'Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller'in yetiştirilmesi zaruridir. İnsanlığın temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için; mesleğine yüreğini koyan, öğrencilerinin yeteneklerini fark eden, onları önemseyen öğretmenlere her zaman ihtiyacımız vardır. Biliyoruz ki öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın binlerce neferi olarak bu ihtiyacı karşılamak adına aşkla çalışmaktadırlar. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarları olmaya devam edeceklerine olan inancımla; Türkiye
'mizin her köşesinde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklarımızdaki bu aydınlık yüzlerin çoğalması temennisiyle, gerek Eskişehir'de gerekse yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, onlara şükranlarımı sunuyorum. Yıllarını bu mesleğe adamış emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, ebediyete irtihal eden değerli öğretmenlerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum." - ESKİŞEHİR
Eskişehir,Özdemir Çakacak