Vali Çakacak'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Vali Çakacak mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları, yaşam standartlarının geliştirilmesi ve engellilerin topluma kazandırılması konusunda, toplum nezdinde farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Engellilerin yaşadıkları sorunlar; yalnızca engellileri ve ailelerini değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gereken toplumsal bir sorundur. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan yaşamalarını sürdürebilmeleri, Anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır. Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın; toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata hatta spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden aktif bir şekilde faydalanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede engelli vatandaşlarımız, hayatın her alanında kendilerine düne göre çok daha fazla yer bulma imkanına kavuşmuşlardır. Bu ilerlemelerin neticesinde tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizi görmekteyiz ve bu neticeler milletçe bizlere anlatılmaz bir gurur vermektedir. Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşünebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak İç Anadolu'nun parlayan yıldızı Eskişehir'imizi ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, Eskişehir'imizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da devam ettirmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR