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Vali Çakacak'ın kayınvalidesi için Mevlid-İ Şerif okutuldu

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi Kadriye Bayraktar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

18.10.2019 10:55Vali Çakacak'ın kayınvalidesi için Mevlid-İ Şerif okutuldu
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi Kadriye Bayraktar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geçen günlerde yaşamını yitiren Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın 88 yaşındaki annesi merhume Kadriye Bayraktar için Sakarya'daki evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu. Yatsı namazına müteakip, Cumhuriyet Mahallesi'nde Bayraktar ailesinin evinin önünde gerçekleştirilen mevlit programında; Kur'an-ı Kerim okunurken yakınları ve sevenleri tarafından bağışlanan hatimlerin duası yapıldı.

Sakarya halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen mevlit programından sonra vatandaşlara ikramda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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