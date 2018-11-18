Vali Çakacak'ın Mevlid Kandili Kutlama Mesajı

18 Kasım 2018 Pazar 15:49



18 Kasım 2018 Pazar 15:49

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mevlid Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Çakacak mesajında, "Hz. Muhammed (sav)'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebinin doğumu, insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir ortamı tebliğ eden sevgili peygamberimiz; gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden, lütuflarından birisidir. Peygamber efendimizin örnek ahlakı, yüce kitabımız Kur'an ahlakıdır. Onun üstün ahlakı, örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği üstün değerlerin tümü bütün insanlık için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Peygamber efendimiz, hak, hukuk, adalet, medeniyet, hürriyet ve insan hakları gibi evrensel kavramları halk arasına yerleştirmiş, insanlık için bir fazilet güneşi ve hidayet kaynağı olmuştur. O, Müslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürmüş, ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Mevlid Kandili, peygamberimizin örnek yaşayışını, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layığıyla anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini yüce Mevla'dan niyaz eder; bütün İslam aleminin ve değerli hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik eder; birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR