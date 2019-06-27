Vali Çakacak'ın Sarıcakaya ziyareti

Vali Özdemir Çakacak, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Sarıcakaya ilçesini ziyaret etti.



İlk olarak Sarıcakaya Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çakacak, Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan'dan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Genellikle yaş sebze üretimiyle uğraşan ilçe halkının asayiş yönünden huzur ve güven içerisinde yaşadığını bildiren Kaymakam Uzan, Vali Çakacak'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını bildirdi.



Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Çakacak, Kaymakam Uzan ile birlikte son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve yeni seçilen Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakacak, göreve yeni seçilen Başkan Çam'a hayırlı olsun temennilerinde bulundu.



Başkan Çam, "Tarım dışında gelir getirecek projelere ise büyük önem veriyoruz"



Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Çam da ilçenin en önemli geçim kaynağının meyve ve sebze üreticiliği olduğunu belirtti. Başkan Çam, 14 mahallesi olan ilçede üretilen tarımsal ürünlerin kalitesini artırmada, bölge halkını desteklemeye çalıştıklarını kaydetti. Vali Çakacak'ın ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çam, tarım dışında gelir getirecek projelere ise büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.



Daha sonra Sarıcakaya İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çakacak, ardından Türkiye'nin ipek böcekçiliği üretim merkezi haline gelen Mayıslar Mahallesindeki Kozabirlik Üretim Tesislerini gezdi.



Ülkemizin senelik yaş koza üretim ortalamasının 110 ton civarında olduğunu öğrenen Vali Çakacak, organik üretimin yapıldığı sahalarda alternatif ürün olarak ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinin önemli olduğunu vurguladı.



Vali Çakacak'a bu ziyaretlerinde; İl Emniyet Müdür V. Fatih Terzi, İl Jandarma Komutan V. J.Alb. Durmuş Yöndem ve ilgililer eşlik etti.



Muhtarların sorunlarını da dinledi



Vali Çakacak, Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Muhtarlar Toplantısı'nda vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.



Düzenlenen toplantılarda alınan taleplerin ilgili kurumlara hemen iletildiği kaydeden Vali Çakacak, isteklere hukuk çerçevesinde mutlaka cevap verildiğini söyledi. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek, inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.



"Yükümlülüklerimizin en başında ulaşılabilir olmak geliyor"



"Bizler devlet olarak, kamu kurumları olarak muhtarlarımıza elimizden gelen en büyük yardımı yapmaya çalışıyoruz." diyen Vali Çakacak, "Vatandaşlarımızın sizlere ilettikleri sorunlar son derece kıymetlidir, değerlidir. Bizler de vatandaşlarımızın sizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Hepimizin vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor. Bu yüzden muhtarlarımızın talepleri bizim için her zaman önemlidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa, muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. Bizde bu istekleri yakından takip ediyoruz" dedi.



Geçmişi çok eskilere dayanan muhtarlık müessesesinin çok önemli bir görev olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Bir önceki toplantıda gündeme getirdikleri sorunların çözüme kavuşturulduğunu söyleyen muhtarlar ise Vali Çakacak'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.



Vali Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdür V. Fatih Terzi, İl Jandarma Komutan V. J.Alb. Durmuş Yöndem, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu ve muhtarlar katıldı.



Toplantı, talep ve isteklerin iletilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA