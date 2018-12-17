Vali Çakacak'ın Uluslararası Göçmenler Günü Kutlama Mesajı

Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Çakacak
, yayımladığı mesajında, "18 Aralık günü, Birleşmiş Milletler
tarafından resmi olarak 2000 yılında Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü, dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Vali Çakacak, Türkiye
'nin son dönemlerde büyük göç dalgalarına tanıklık ettiğini belirterek, " Avrupa
, Asya
ve Ortadoğu'nun kesiştiği dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan ülkemiz bugün hızla artan ekonomik, siyasi ve sosyal gücü ile kendi bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselmekte. Bu durum ise ülkelerinden kopan insanlar için ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu sebeple özellikle son zamanlarda ülkemiz çok büyük göç dalgalarına tanıklık etmekte ve hali hazırda başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Özellikle 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın da etkisi ile başta Suriyeli olmak üzere milyonlarca insan ülkemize göç ederek burada yeni bir hayata başlamışlardır. Ülkemiz, dünyadaki birçok gelişmiş devletin aksine, bütün zor koşullara rağmen asla sınırlarını kapatmamış, "açık kapı politikası" ile kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan kapılarımıza gelen milyonlara kucak açmıştır. Çünkü biz ülkemize gelen her bir yabancıyı ayrı bir kültür zenginliği ve ayrı bir hayat hikayesi olarak görmekteyiz. Hepsinden önemlisi ülkemize zor zamanlarında sığınan insanları kabul etmenin hem yüce dinimiz İslam'ın hem de kadim Türk geleneklerinin ve misafirperverliğinin gereği olarak görmekteyiz. Günümüzde birçok ülke tarafından göçmenin bir yük olduğunu, külfet olarak karşılandığını görmekteyiz. Ancak ülkemizin, devletimizin yürütmüş olduğu politikaların son derece yerinde olduğunu, Uluslararası İltica Hukuku'nun ötesinde vicdanlarda yerini bulan bir öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Göç ile ilgili yaptığımız işlerin sayılarla, kanunla, uluslararası hukukla ilgili olmanın ötesinde yaptığımız işin binlerce yıllık devlet geleneğimizin, inancımızın ve kadim kültürümüzün bize yapmamızı buyurduğunun bilinci ile işlerimizi yürütmeye devam etmekteyiz. Bu vesile ile dünyanın her yerinde ana vatanından kopup çeşitli sebeplerle başka memleketlere göç etmek zorunda kalmış göçmenlerin ve ilimizde bulunan göçmenlerin, mülteci ve sığınmacıların "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü"nü içtenlikle kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA