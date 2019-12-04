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Vali Çakacak, iş dünyasının temsilcilerini kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, iş dünyasının bazı temsilcilerini kabul ettiZiyarette, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Çakacak, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde toplumun her kesiminin istek ve taleplerini dikkate...

04.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:27Vali Çakacak, iş dünyasının temsilcilerini kabul etti
Vali Özdemir Çakacak, iş dünyasının bazı temsilcilerini kabul etti

Ziyarette, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Çakacak, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde toplumun her kesiminin istek ve taleplerini dikkate aldıklarını söyledi. Bu vesileyle ilimizdeki iş insanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Vali Çakacak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 'in sahip olduğu potansiyelin etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için ilgili sivil toplum kuruluşlarının her zaman işbirliği içerisinde hareket ettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çakacak, başta sanayi alanında olmak üzere Eskişehir ekonomisinin kalkınmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalara büyük önem verdiklerini bildirdi.

Devletimizin iç ve dış düşmanlara karşı verdiği mücadelenin yanında; iş dünyamızın da yatırımlarını azaltmak yerine, gün geçtikçe arttırarak sergilediği milli duruşun çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, ilimizde bu önemli duruşu sergileyerek yatırımlarını, istihdamlarını ve ticaret hacmini her geçen gün artırma gayretinde olan tüm iş insanlarına teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, dernek temsilcileri önerilerini Vali Çakacak'a iletti.

Ziyarete; Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Şube Başkanı Ali Engiz, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Şube Başkanı Hakan Duman, Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Aydın Bandırma, Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği Başkanı Şamil Seyhan, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Durgut ve Eskişehir Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Çelik katıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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