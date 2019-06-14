14.06.2019 11:54
Haberler»Güncel » Haber

Vali Çakacak, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Vali Çakacak, Jandarma Teşkilatı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü münasebetiyle, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü münasebetiyle, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Jandarma Teşkilatı'nın Türk idare sistemi içerisinde geçmişi çok eskilere dayanan köklü bir kuruluş olduğunu kaydeden Vali Çakacak, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve beraberindeki personelin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Vali Çakacak, "Gücünü yasalardan ve desteğini Aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getirmektedir" dedi.

Jandarma Teşkilatı'nın 180 yıllık birikim ve tecrübesiyle, vatandaşın huzur ve güvenliğinin teminine ve özellikle terörün önlenmesine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü bildiren Vali Çakacak, "Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teşkilatımızı kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor; kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı personelimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, İlhan Şen, Özdemir Çakacak, Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:14 Suriye'ye askeri sevkiyat
13:14 Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Sahneye çıkıp şarkı söyledi
13:13 İzmir'de denizde ceset bulundu
13:13 Bingöl'de 60 bin öğrenci karne aldı
13:12 Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi
13:12 Ukraynalı ayrılıkçılara Rus pasaportları dağıtılmaya başlandı
13:12 Kapıkule'den çıkan araçta yakalanmıştı: Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti
13:12 Kayserili öğrencilerin karne heyecanı
13:12 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı
13:12 Okullarda karne heyecanı
13:11 Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
13:11 Artvin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Etkinlikleri
13:11 Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor
13:11 Öğrenciler karnelerini Bakan Selçuk'un elinden aldı