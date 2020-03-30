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Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, video konferans üzerinden korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla ilgili kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi.

30.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:42
Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, video konferans üzerinden korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla ilgili kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi.

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda Vali Çakacak, alınan tedbir kararlarına uyulması ve bu konuda gerekli denetimlerin artırılmasını istedi. Vali Çakacak, vatandaşların bu süreçte kendilerini izole etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledi. Konuşmasından sonra Vali Çakacak, alınan tedbirler ve ilave yeni tedbirler hakkında kaymakamlara söz vererek, görüşlerini aldı. Vali Çakacak'ın başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları İsmail Soykan, Aslan Avşarbey, video konferans yöntemiyle kaymakamlar ile ilçe jandarma komutanları ve ilçe emniyet müdürleri katıldı. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü - Haberler

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