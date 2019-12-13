Vali Çakacak, KOBİ ödülüne layık görülen şirketlerin temsilcilerini kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Kocaeli Sanayi Odası tarafından Türkiye genelinde düzenlenen performans değerlendirme ödüllerinde en iyi KOBİ ödülüne layık görülen şirketlerin temsilcilerini makamında kabul etti.



Firmaları aldıkları ödüllerden dolayı kutlayan Vali Çakacak, Eskişehir sanayisinin gelişmesine ve kalkınmasına yön veren önemli şirketlerin olduğunu söyledi. Verimlilik, yenilikçilik, topluma katkı, istihdam, ihracat, finansal sonuçlar ve mesleki eğitim gibi önemli kriterlerin değerlendirmesi sonucu verilen ödüllerin önemine değinen Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aycan Havacılık ve Genmacs firma temsilcilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.



Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Aycan Havacılık ve Genmacs firmalarının proje danışmanı Pelin Işık ise, "Eskişehir'imizin göz bebeği havacılık ve savunma sanayisine ve ülkemizin değerlerine katma değer sağlamaktan son derece gururluyuz. Kocaeli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye Sektörel Performans Değerlendirme 2019 Ödül Töreni'nde Aycan Havacılık ve Genmacs firmalarımız ödül almaya layık görülmüştür" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA