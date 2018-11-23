Vali Çakacak Mahmudiye'de İncelemeler Yaptı

23 Kasım 2018 Cuma 15:14



23 Kasım 2018 Cuma 15:14

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Mahmudiye ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Çakacak, Kaymakam Salih Sak'tan ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinden sonra yapım aşaması tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını inceleyen Vali Çakacak, daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Ekber Ün'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakacak, insanların bazen küçük dokunuşlara ihtiyacı olduğunu ifade etti. Mahmudiye ilçesinin at yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Çakacak, sağlık amaçlı hizmet veren merkezden övgüyle bahsetti. Geçtiğimiz günlerde ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında hippoterapi yani atla terapi ve rehabilitasyon uygulamasının başlatılmasını öngören protokolün imzalandığını hatırlatan Vali Çakacak, hastalıklarda ana tedaviyi destekleyici metotlardan biri olan hippoterapinin ülkemizde ilk kez kurumsal olarak uygulamaya konulacağına dikkat çekti.Atçılığa olan merakı gidermek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla çalışmalarını üstün kalite anlayışı içerisinde yürüttüklerini dile getiren Müdür Yardımcısı Ün ise, merkezin 90 dönüm arazide yer aldığını söyledi. Müdür Yardımcısı Ün, "Atçılık sektöründe merkezimiz, düz koşu ve binicilik alanlarında nitelikli insan yetiştirmeyi hedeflerken, bir yandan da vatandaşlarımızın atlarla tanışmasını sağlamaktadır. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip dünya standartlarındaki terapi merkezi, özellikle engellilerin rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamaktadır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR