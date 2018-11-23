Vali Çakacak, 'Öğretmenler Günü' Dolayısıyla Öğretmenleri Kabul Etti

23 Kasım 2018 Cuma 15:36



23 Kasım 2018 Cuma 15:36

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve beraberindeki öğretmenleri makamında kabul etti.Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, tüm öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü kutladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstünü yakalamak için bilginin ve eğitimin önemli olduğunu belirten Vali Çakacak, "Artık çağımız bilgi çağıdır, bilginin oluştuğu ve mayalandığı yerler ise eğitim kurumlarıdır. Bilginin kaynağı ise değerli öğretmenlerimizdir" ifadelerini kullandı.Ayrıca evrensel ve yerel kültür mirasının iletilmesinde aracı rolü üstlenen öğretmenliğin önemine de dikkat çeken Vali Çakacak, "Çocuklarımızı eğiterek bu kutsal vazifelerini yerine getiren, onlara yeni ufuklar kazandıran ve içlerindeki cevheri ortaya çıkaran öğretmenlerimiz, binlerce yıldır dünyaya yön vermiş milletimizin geleceğin dünyasında da en güçlü şekilde var olmasının teminatıdır" diye belirtti.Yeni gelişmelerin önünü açacak nesillerin yetiştirmesinde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Özen de, ziyareti kabulünden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR