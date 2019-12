Vali Çakacak, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Silva'yı kabul etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Portekiz 'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva'yı makamında kabul etti.Vali Çakacak tarafından karşılanan Büyükelçi Silva, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Türkiye ile Portekiz arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin çok eskilere dayandığını aktaran Vali Çakacak, "Dost ülke Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva'ya ve değerli heyetini Eskişehir'imizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçmişten günümüze olumlu bir seyir izlemekte olan Türkiye-Portekiz siyasi ilişkileri, son yıllarda daha da gelişme eğilimi sergilemektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hususunda Portekiz'de partiler üstü bir uzlaşı bulunması bizleri çok memnun etmektedir. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizde her zaman yanımızda olduğunuz ve bizleri her zaman desteklediğiniz için teşekkür ederim. Avrupa'nın en doğu ve en batı ucundaki iki dost ülkenin ilişkilerinin daha da yukarılara çıkacağından, ülkelerimiz arasındaki turizm hareketliliğinin bizleri birbirimize daha yakınlaştıracağından, Türk ve Portekizli girişimcilerin ilişkilerimizi daha da kuvvetlendireceğinden kuşku duymuyoruz. Türkiye ile Portekiz birçok uluslararası organizasyonda dünya barışına, kardeşliğine ve refahına katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi darbe teşebbüsüne maruz kaldığını da hatırlatan Vali Çakacak, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Portekizli yetkililer darbe girişimini kınayan ve cumhurbaşkanlığı, parlamento ve hükümet başta olmak üzere ülkemizdeki demokratik kurumları destekleyen mesajlar vermişlerdir. Bizler geçmişte darbelerden çok çeken Portekiz devletinin ve halkının bu desteğini asla unutmayacağız. Bu ziyaret sebebiyle bu hususta bir kez daha teşekkürü borç biliyorum" şeklinde konuştu.Eskişehir'de bulunmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu bildiren Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ise, ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini iletti. Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini belirten Büyükelçisi Silva, her alanda artarak gelişen ikili ilişkilerin devam etmesini istedi. Son olarak Eskişehir ile Portekiz arasında kültürel ve ekonomik alanda işbirliğinin geliştirmesini arzuladığını ifade eden Büyükelçi Silva, Portekiz ve Türk iş insanlarının karşılıklı yatırım yapmalarının iki ülke ilişkilerinin daha çok artması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.Ziyaretin ardından Büyükelçi Silva, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR