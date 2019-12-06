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Vali Çakacak, rulman teknoloji üretim tesislerini ziyaret etti

Vali Özdemir Çakacak, rulman ve yardımcı ekipmanları alanında faaliyet gösteren şirketin Teknoloji Üretim Tesislerini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

06.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:29Vali Çakacak, rulman teknoloji üretim tesislerini ziyaret etti
Vali Özdemir Çakacak, rulman ve yardımcı ekipmanları alanında faaliyet gösteren şirketin Teknoloji Üretim Tesislerini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayici ve iş adamlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunmak, sanayi kuruluşlarının üretim alanlarındaki çalışmalarını yerinde görmek amacıyla fırsat buldukça bu tür ziyaretleri gerçekleştirdiğini dile getiren Vali Çakacak, önemli sanayi kuruluşlarının hem üretim hem de istihdam alanında şehrimizin ve ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasına büyük katma değer sağladığını söyledi. Eskişehir'in Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesine sahip olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren ve sektöründe kaliteli üretim düzeyini yakalayan Eskişehirli firmaların tüm dünyaya ilimizi en iyi şekilde tanıttığını kaydetti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Adıgüzel ise, "Rulman ve yardımcı ekipmanları alanında faaliyet gösteren Das Lager Germany, endüstriyel ve otomotiv rulmanlarının üretimi ve pazarlanmasına odaklanarak Türkiye'de önemli bir konuma sahip olmuştur." dedi.

Verdiği bilgiler için Harun Adıgüzel'e teşekkür eden Vali Çakacak, daha sonra üretim tesislerinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Harun Adıgüzel, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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